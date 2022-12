Vier dagen voor moord op David Polfliet zette bende pistool tegen hoofd van ander slachtoffer: “Ik stond doodsangsten uit”

Vier dagen voor vier jongeren op zaterdag 6 maart 2021 de toen 45-jarige David Polfliet in Beveren om het leven brachten, bedreigden ze nog een tweede slachtoffer met de dood. Dat bleek maandag tijdens de zitting van de politierechtbank in Sint-Niklaas.

Een veertiger uit Antwerpen stond er terecht omdat hij in oktober vorig jaar betrokken raakte bij een auto-ongeval waarna uit de alcohol en drugstest bleek dat de man lichte sporen van cocaïne in zijn bloed had. De man stond met trillende stem en knikkende knieën voor de rechter en pleitte verzachtende omstandigheden.

Afspraak op boerderij

“Ik kwam uit een bijzonder zware periode. Op 2 maart vorig jaar ben ik ontvoerd geweest. Ik was in de val gelokt door de jongens die enkele dagen later de bewuste moord zouden plegen. Ik had met hen afgesproken aan een boerderij in Kieldrecht. Maar die jongens dwongen me om naar het Land van Saeftinghe te rijden.”

“Daar werd ik uit mijn auto gezet en kreeg ik een pistool tegen mijn hoofd. Ik moest al mijn bezittingen afgeven en werd met de dood bedreigd. Pas na een halfuur ben ik recht gekropen toen ze al vertrokken bleken”, aldus de man, die door de feiten zwaar aangedaan bleek, maar omwille van zijn geaardheid, die thuis niet aanvaard werd, er met niemand in zijn omgeving over durfde te praten.

Moord

Pas nadat één week later dezelfde jongeren een moord hadden begaan, stapte de man naar de politie en deed hij aangifte. “In september bleek bovendien één van de betrokken jongeren, die bovendien nog op wandelafstand van mij thuis bleek te wonen, ook nog te zijn ontsnapt. Ik ben toen bij een restaurantbezoek een ober tegengekomen bij wie ik mijn verhaal kwijt kon. Hij stopte me wat cocaïne toe waardoor ik me wat beter zou voelen. Het is ook bij die ene keer gebleven”, aldus de man voor de rechtbank.

Enkele weken nadien werd hij dan door de politie aan de kant gezet en bleken er dus toch sporen van zijn druggebruik aanwezig. De politierechter had oren naar het verhaal van de man en verleende hem de gunst van opschorting voor zijn druggebruik. De vier jongeren verschijnen nog deze maand voor de correctionele rechtbank van Dendermonde waar ze terecht staan voor de moord en de ontvoering.