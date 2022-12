Maaseikenaar Christophe Achten nieuwe coach van Aalst

Christophe Achten is de nieuwe coach van Lindemans Aalst. De 44-jarige Maaseikenaar vervangt Idner Martins, die afgelopen vrijdag aan de deur werd gezet.

Aalst staat pas zevende in Liga A en kreeg in de heenmatch van de achtste finales in de Challenge Cup een 3-1 rond de oren van Omonia Nicosia. Meteen einde verhaal voor Idner Martins. De Portugees wordt dus vervangen door Christophe Achten.

Ocho zat sinds de zomer zonder club, nadat Frankfurt op de fles ging. Achten was de voorbije drie seizoenen in Duitsland aan de slag bij achtereenvolgens Rottenburg, Netzhoppers Bestensee (verliezend finalist beker) en Frankfurt (halve finale play-offs). De Maaseikenaar was ook een tijdje T2 bij de Red Dragons en twee jaar bondscoach van IJsland. Achten debuteert woensdag als coach van Aalst met een thuiswedstrijd tegen Waremme, dat op de zesde plaats staat. (jüs)