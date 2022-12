‘Lady Chatterley’s Lover’ brengt romantische versie van een verhaal dat decennia op de zwarte lijst stond

De schandaalroman van D. H. Lawrence, die in het VK dertig jaar lang op de zwarte lijst stond, is intussen al ettelijke keren verfilmd. Er was zelfs een versie met Sylvia Kristel door Emmanuelle-regisseur Just Jaeckin. De erotische passages waren immers gefundenes Fressen voor softpornofilmers. De nieuwste filmversie van de Française Laure de Clermont-Tonnerre, die Matthias Schoenaerts nog heeft geregisseerd in The Mustang, schuwt de erotiek zeker niet, maar staart er zich niet op blind.

LEES OOK. In nieuwe film met Timothée Chalamet krijg je echte horror opgediend die je naar adem doet happen

De cineaste brengt het verhaal in hoofdzaak als een romantisch drama waarin de bijna heroïsche geliefden de klassenverschillen weten te overstijgen. Hoofdpersonage Connie (Emma Corrin), een progressieve vrouw van de hogere klasse, zoekt een uitlaatklep in haar huwelijk met de impotente aristocraat Sir Chatterley en kiest jachtopziener Oliver Mellors (Jack O’Connell) als minnaar. In feite heeft Sir Chatterley haar zijn fiat gegeven, omdat hij een erfgenaam wil.

© Netflix

Laure de Clermont-Tonnerre maakte van hem een zeer egocentrische kerel, zodat Connie en Oliver nog meer kunnen stralen in hun romance. Ze zorgde zeker voor een van de betere filmversies van het boek, maar haar versie blijft een vrij brave en klassieke verfilming. Misschien wordt het toch eens tijd voor een meer radicale versie, een die het eenvoudige verhaaltje eens grondig door elkaar schudt. In afwachting daarvan laat deze mooi gefotografeerde en uitstekend geacteerde productie zich zeer vlot bekijken.

‘Lady Chatterley’s Lover’ speelt op Netflix