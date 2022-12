’s Avonds grote jan, ’s morgens kleine man? Daarom kan je van teveel alcohol angstig worden

Ga je aan de pintjes, bubbels of cocktails tijdens een avondje uit? Dan is de kans groot dat je zelfvertrouwen na een paar glazen de hoogte inschiet en je ongeremder babbelt met vrienden, maar ook met vreemden. Dat nieuw gewonnen zelfvertrouwen is meestal beperkt in de tijd. Wanneer het effect van de alcohol is uitgewerkt, worden sommigen geplaagd door angst. Wat heb je allemaal uitgekraamd, en wat zullen je gesprekspartners wel niet van je denken? Deze onrust is te verklaren door een neurologisch proces.