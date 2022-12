Bij STVV werden testspelers aangekondigd. De Fransman Maïdine Douane is alvast gearriveerd voor een proefperiode. Het gaat om een 20-jarige aanvallende middenvelder die in het verleden actief was bij Metz en Seraing. Douane heeft zowel de Franse als de Algerijnse nationaliteit. Douane traint maandagnamiddag een eerste keer mee in Sint-Truiden.