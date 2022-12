Man uit Kinrooi sluit agenten buiten tijdens huiszoeking: “Ben gesteld op mijn privacy”

Op 27 juli 2019 probeerde een politiepatrouille de veertiger met zijn Ford Transit van de weg te halen. Volgens de raadsman van de agenten liep de controle echter niet van een leien dakje. “Ze checkten eerst zijn nummerplaat, maar die bleek niet ingeschreven. Toen ze hem probeerde te stoppen, sloeg hij op de vlucht. Er volgende een achtervolging waarbij de man zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Zo probeerde hij plots te remmen om een aanrijding te veroorzaken”, klonk het. Uiteindelijk kon de man wel gestopt worden. In zijn bestelwagen vonden de inspecteurs tijdens de controle een glazen bokaal met 40 gram cannabis.

Op basis van die vaststellingen wilden de agenten een huiszoeking uitvoeren in zijn woning in Kinrooi, maar ook daar liep het meteen fout. “Meneer liep gewoon zijn woning binnen en deed de deur op slot”, aldus de procureur. “Toen een van de agenten dat probeerde te voorkomen, kreeg hij een stamp op zijn knie. Er werd een tweede patrouille opgeroepen.” Toen de agenten door het raam van de woning keken, zagen ze hoe de man sporen probeerde te wissen. “Hij probeerde een zak met knipafval door het toilet te spoelen. Uiteindelijk konden drie agenten de deur intrappen en werd de man tegen de grond gewerkt”, zo sprak de aanklager. In de woning vonden de inspecteurs een kweektent, 47 gram cannabis en een geïmproviseerde kweekruimte op zolder.

De betrokken agenten vragen een morele schadevergoeding van 750 euro per persoon voor de weerspannigheid. “Ze zijn het beu dat ze telkens als boksbal gebruikt worden”, klonk het bij hun advocaat.

De man gaf de feiten toe. “Ik ben toen naar binnen gelopen en heb de deur gesloten, ook al stak een van de agenten zijn voet er tussen. Ik vind mijn privacy belangrijk en ik wilde niet dat ze naar binnen zouden komen”, sprak hij tijdens zijn verhoor door de Tongerse rechter. Ook de teelt van cannabis bekent hij: “Ik ben op een bepaald moment te veel beginnen kweken, maar het was allemaal van slechte kwaliteit.”

De Tongerse procureur vraagt een celstraf van twaalf maanden met uitstel onder voorwaarden voor de drugsfeiten. Voor de weerspannigheid riskeert hij zes maanden met probatieuitstel. De raadsman van de veertiger gaat hiermee akkoord. “De zelfmoord van zijn vader heeft een grote impact op hem gemaakt. Ondertussen volgt de man een begeleiding.”

Vonnis volgt op 2 januari.