Vrijwilligers helpen de natuur een handje in De Rammelaars

Ham

De vaste groep medewerkers die doorheen het hele jaar actief is met beheerwerken in het natuurgebied De Rammelaars of Veldhovenweide kreeg tijdens de Dag van de Natuur extra hulp van sympathisanten met groene vingers. “Dit jaar werkten we in De Rammelaars”, vertelt Veerle Van den Eynden. “Daar hebben we onder meer snoeihout verhakseld dat eerder door een schoolgroep verzameld werd bij het snoeien van wilgen, zwarte es en sporkehout rond de vijver. Dat was nodig om laag struikgewas te behouden om zo een ideaal broedgebied te creëren voor de nachtegalen die ons ieder jaar trouw in mei komen bezoeken.” (sb)