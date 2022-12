Kameroener krijgt 30 maanden cel voor onterecht innen 117.000 euro aan uitkeringen

Een 49-jarige Kameroener is maandag in Hasselt tot 30 maanden cel veroordeeld voor het onterecht innen van meerdere uitkeringen. De asielzoeker spekte zijn rekening met 117.000 euro door de sociale zekerheid op te lichten door onder meer zich voor iemand anders uit te geven.

Sinds 2001 verblijft de man illegaal in het land. Eerst wees Frankrijk hem uit en vervolgens ook meermaals België. Het bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod voor 8 jaar maakte geen indruk op hem. Meerdere keren pakte de politie hem op om hem weer het land uit te zetten. In 2018 werd de asielzoeker teruggestuurd naar Kameroen en in 2019 nog naar Frankrijk. Hardnekkig als hij was, bleef de Kameroener terug keren. De dader raakte aan vervalste documenten en slaagde erin om in Maaseik een gezin met vier kinderen te stichten. Als gevolg van een ongeval met een zwaar rugletsel kreeg hij een invaliditeitsuitkering van 1.000 euro. Daarnaast streek hij maandelijkse nog eens een kinderbijslag van ruim 1.000 euro op.

Valse identiteit

Nog was het niet genoeg. Toen zijn halfbroer in 2010 naar Canada vertrok, vond hij het er niet beter op om zijn identiteit aan te nemen. Deze keer slaagde hij erin om interimwerk te verrichtten en zo zijn uitkeringen nog wat aan te dikken. Zijn halfbroer werkte ijverig mee door de dader de nodige documenten te bezorgen. Wanneer de veertiger niet werkte, genoot hij van een werkloosheidsuitkering. Zelfs een leefloon wist de betichte op te strijken. Er kwam een einde aan zijn verhaal toen de Diepenbeekse wijkpolitie er lucht van kreeg. Het RIZIV legde daarop het bedrog van in totaal 117.000 euro bloot. Bij een bankonderzoek konden de speurders slechts 2.049 euro recupereren. “De rest heb ik naar Kameroen gestuurd en er onroerend goed mee gekocht”, luidde zijn uitleg. Het gesjoemel waarbij hij steeds door de mazen van het net glipte, komt hem nu op 30 maanden cel te staan. Het geïncasseerde bedrag van 117.000 euro is verbeurd verklaard. “Hij trekt zich weinig aan van de maatschappelijke regels. Eerder werd hij al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en verkeersmisdrijven” aldus het vonnis. Bovenop de celstraf en verbeurdverklaring kreeg de dader bij verstek nog een boete van 4.800 euro opgelegd.