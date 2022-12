Genkse verenigingen herdenken Sint-Barbara, patroonheilige van mijnwerkers

Genk

Zondagavond werden aan de Mijnlamp op de rotonde van de Noordlaan in Winterslag bloemenkransen neergelegd. Tal van verenigingen willen daarmee de viering van Sint-Barbara in ere houden. De patroonheilige is er voor de gevaarlijke beroepen, waartoe de mijnwerkers behoren. En daarvan telt Genk er een hele hoop.

Buurtwerker Eddy Wintmolders van Stebo nam het praktische gedeelte voor zijn rekening. “Eerst was er de misviering in de Sint-Eventiuskerk in Winterslag”, zegt Wintmolders. “Daar zorgde het Mijnwerkerskoor voor het muzikale gedeelte. Daarna werden de kransen neergelegd, gevolgd door tal van toespraken, één minuut stilte, het voorlezen van een mijnwerkersgedicht en het blazen van de Last Post.” Nadien volgde de receptie met zo’n 240 deelnemers. Het project wordt gesteund door Ecru, het Mijnwerkerskoor, KWB, Stebo en het stadsbestuur van Genk. Ook elders in Genk waren er tal van Sint Barbara-vieringen. (cn)