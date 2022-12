Spaanse sportkrant is formeel: “Cristiano Ronaldo naar Saudi-Arabië voor 200 miljoen euro per seizoen”

De kogel is volgens de Spaanse krant Marca door de kerk: Cristiano Ronaldo (37) gaat per 1 januari voor Al-Nassr in Saudi-Arabië voetballen. De Portugees zou een contract voor 2,5 jaar getekend hebben.

Het contract gaat naast het forse tekengeld (net geen 100 miljoen euro) gepaard met financiële prikkels via advertenties, waardoor de Portugees de best betaalde sportman ter wereld wordt. De totale waarde van het contract van CR7 met Al-Nassr zal bijna 200 miljoen euro per seizoen bedragen.

Bij Al-Nassr spelen vooral veel voetballers uit Saoedi-Arabië zelf. De Mexicaanse doelman David Ospina en Braziliaanse middenvelder Luiz Gustavo zijn de bekendste namen. De club eindigde vorig seizoen als derde en staat nu na acht wedstrijden tweede op het hoogste niveau. Het nationale elftal zorgde voor een stunt door in zijn eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar titelkandidaat Argentinië te verslaan, maar wist uiteindelijk toch niet de groepsfase te overleven.

Geen transfersom

Het contract van Ronaldo bij Manchester United werd deze maand in overleg ontbonden nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de club en trainer Erik ten Hag. Zodoende kan Al-Nassr de sterspeler zonder transfersom vastleggen.

Ronaldo keerde begin vorig seizoen terug naar Manchester United, waar hij tussen 2003 en 2009 grote successen vierde. Tussendoor speelde hij bij Real Madrid en Juventus.