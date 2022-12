Rusland reageert na “dodelijke explosies” op Russische luchthavens: luchtalarm over heel Oekraïne

Bij explosies op twee militaire vliegvelden in het Europese deel van Rusland zijn minstens drie doden en meerdere gewonden gevallen. Rusland reageerde op die aanvallen met een nieuw spervuur aan raketten op Oekraïne.

“Een ongeïdentificeerde drone heeft een vliegveld in de regio Saratov aangevallen”, meldde de Russische nieuwssite Baza maandag. Volgens het bericht werden twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd ontplofte een vrachtwagen geladen met benzine op het tarmac in de regio Rjazan ten zuiden van Moskou. Daarbij vielen drie doden en vijf gewonden.

De oorzaak van de explosie in Rjazan is nog niet duidelijk. Daar zou een vliegtuig beschadigd geraakt zijn. Op de luchthaven Engels-2 bij Saratov zouden ook twee vliegtuigen getroffen zijn.

Bommenwerpers

De vliegtuigen in Saratov zouden strategische bommenwerpers van het type Tu-95 zijn. Die worden gebruikt voor Russische raketaanvallen op Oekraïne. De afgelopen weken hebben dergelijke aanvallen enorme schade toegebracht aan de Oekraïense energie-infrastructuur.

In het verleden heeft Kiev toegegeven aanvallen te hebben uitgevoerd op verschillende luchtmachtbasissen op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Wie achter de recentste explosies zit, is echter nog onduidelijk.

Rusland reageert

Toch heeft Rusland niet gewacht om te reageren. Het heeft maandag een nieuw spervuur van raketten op Oekraïne losgelaten. Sinds maandagmiddag klinken luchtalarmen over heel Oekraïne. Een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht bevestigde de nieuwe golf raketaanvallen.

Er werd niet onmiddellijk melding gemaakt van schade of slachtoffers, maar Oekraïense media meldden dat in sommige gebieden explosies te horen waren terwijl Oekraïense verdedigingssystemen in actie kwamen. “Negeer het alarm niet”, zei Andrei Jermak, kabinetschef van president Volodimir Zelenski op Telegram. Burgers worden verzocht om zich naar de dichtstbijzijnde schuilkelders te begeven.