Zorgcentrum Drie Linden organiseert kerstmarkt samen met buurtverenigingen

Genk

In samenwerking met lokale verenigingen organiseert de vzw Covida Drie Linden een kerstmarkt. Daar kregen bezoekers de kans om door bewoners zelfgemaakte kerstproducten op de kop te tikken. Om de sfeer erin te houden, was er gezellige muziek en een drankje en hapje. “Ontmoeting is voor ons het belangrijkste”, zegt Stefan Mockers, directeur van de Drie Linden. “Meer dan verkoop en winst. De mooie samenwerking tussen personen met en zonder handicap is een meerwaarde voor beide. Zeker in de kerstperiode krijgt zo’n samenwerking een extra dimensie.”

Covida ondersteunt mensen met een verstandelijke handicap en biedt zowel woonopvang, dagopvang als ambulante begeleiding. Daarbij streeft de vzw naar inclusie tussen bewoners van Drie Linden en de buurt. (cn)