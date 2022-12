Opvolging verzekerd bij Breese vrijwillige stadsgidsen

Bree

Na het overlijden van Willy Hermans en het pensioen van Tony Donné (vierde van rechts op de foto) waren de Breese stadsgidsen aan nieuw bloed toe. “Op de eerste plaats willen we Tony bedanken voor zijn gedreven rondleidingen al die jaren”, zegt schepen van Toerisme Jo Vandersteegen. “Na een oproep hebben we nu een tiental kandidaten die zich voorbereiden op het geven van gidsbeurten. We verwachten dat enkele mensen nog gaan afhaken, maar we zijn er nu wel zeker van dat de opvolging verzekerd is.” (pabr)

Info over gidsbeurten: 089/84.85.00