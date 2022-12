Kinrooi

Julie Verstraten (24) uit Kinrooi heeft een prestigieuze VAF Wildcard in de wacht gesleept op het Kortfilmfestival in Leuven. De Limburgse wint 60.000 euro voor ‘Inertia’, de beste animatiefilm. “Het verhaal gaat over een jonge vrouw die een naaste verliest, maar de andere kant opkijkt.”