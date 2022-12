Olympisch kampioene biathlon Marte Olsbu Röiseland blijft langer uit competitie

Marte Olsbu Röiseland komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Dat maakte de Noorse biatlonfederatie maandag bekend. De olympisch kampioene gaf vorige week forfait voor de eerste Wereldbekermanche in het Finse Kontiolahti vanwege aanhoudende slechte vorm door gordelroos. Ze hoopt weer van de partij te zijn voor het WK in het Duitse Oberhof (8-19 februari).

Ter voorbereiding wil de drievoudig olympisch kampioene van Peking van eerder dit jaar in januari ritme opdoen in de Wereldbeker. Maar het is onzeker of dat ook zal lukken.

“Mijn lichaam is nog steeds niet waar het moet zijn”, zei de 31-jarige Noorse, die dit najaar aan nog geen enkele competitie kon deelnemen. “Mijn gezondheid is nog steeds het allerbelangrijkste. Mijn focus ligt op top zijn op het WK en daar moet ik mijn tijd voor nemen.”

Röiseland liep in maart een coronabesmetting op en kampte nadien herhaaldelijk met gezondheidsklachten. In september liep ze tijdens de voorbereiding op het seizoen gordelroos op. De infectie leek achter de rug, maar ze kreeg een terugslag en moest zo opnieuw een pauze nemen.

Ook haar landgenote Tiril Eckhoff staat nog aan de kant met de langetermijngevolgen van een coronabesmetting. Zij mist al zeker de komende Wereldbekers in het Oostenrijkse Hochfilzen (8-11 december) en het Franse Annecy (15-18 december).