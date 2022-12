Spullen krijgen tweede leven tijdens eerste repair café in Bocholt

Bocholt

In samenwerking met de gemeente organiseerde Okra Bocholt voor de eerste keer een repair café. Daarvoor kregen ze een uurwerkmaker, een naaister, een fietsenmaker, een messen- en scharenslijper, een computerhersteller en een elektrotechnieker over de vloer.

“De mosterd voor dit project hebben we in Pelt gehaald”, vertellen organisatoren Marie-Jeanne, Jaak en Johan. “Yves zorgde voor een mooi logo, uitgesneden uit een eiken plank. En in plaats van spullen weg te gooien, kregen heel wat nuttige toestellen en kleding hier vandaag een tweede leven/ Met dank aan al deze handige Annies en Harry’s.” (rdr)