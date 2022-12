Akkoord tussen leger en burgers moet einde maken aan crisis in Soedan

Meer dan een jaar na een staatsgreep in het Afrikaanse Soedan hebben de junta en burgerbewegingen een eerste akkoord getekend dat een einde moet maken aan de zware politieke crisis waarin het land zich bevindt. Het maandag ondertekende akkoord moet ook de moeizame transitie naar een burgerlijk bestuur, onderbroken door de staatsgreep, verderzetten.

Met de staatsgreep van legerleider Abdel Fattah al-Burhan in oktober 2021 werd de burgerregering van premier Abdalla Hamdok afgezet. Door de staatsgreep raakte ook de overgang naar een burgerlijk bestuur ontspoord. Bijna wekelijks waren er sindsdien betogingen tegen de staatsgreep in het land dat daarnaast ook kampt met een zware economische crisis en een toename van interetnisch geweld. Bij de protesten vielen al zeker 120 doden.

Het kaderakkoord werd getekend door onder meer al-Burhan, de gevreesde paramilitaire bevelhebber Mohamed Hamdan Dagalo en vertegenwoordigers van verschillende burgergroeperingen. Dat eerste akkoord legt de basis voor de oprichting van een burgerlijke overgangsautoriteit, en in tweede instantie komt er een slotakkoord dat kwesties zoals de hervorming van het leger regelt. Het slotakkoord, volgens waarnemers veel moeilijker, moet binnen enkele weken al volgen.

Pro-democratische groeperingen die zich al maanden kanten tegen elke onderhandeling met het leger hebben opgeroepen tot nieuwe betogingen tegen dit akkoord.

Nadat in april 2019 een einde was gekomen aan bijna drie decennia aan de macht van dictator Omar al-Bashir, werd in augustus van dat jaar een soevereniteitsraad, bestaande uit militairen en burgers, aangeduid die tegen november 2022 verkiezingen moest organiseren. Zover kwam het door al-Burhans staatsgreep echter nooit.