Volleybalclub Aalst legt haar lot in handen van Christophe Achten na ontslag Idner Martins

Volleybalclub Lindemans Aalst heeft een nieuwe hoofdcoach. De club maakte bekend dat Christophe Achten tot het einde van het seizoen de fakkel overneemt. De 44-jarige Achten was in de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013 reeds als assistent actief bij de club, die toen nog als Asse-Lennik door het leven ging.

Achten is al jaren een gerespecteerde coach in de Belgische volleybalwereld. Hij was meerdere jaren assistent onder Dominique Baeyens bij de Red Dragons. De voorbije jaren was hij in het buitenland aan de slag. Hij was actief in IJsland, Finland en Duitsland. Zijn laatste team Frankfurt besloot net voor de start van het huidige seizoen niet meer van start te gaan, waardoor Achten zonder club viel.

Aalst kon ook nog melden dat spelers Lennart Heckel en Leon Meier met Achten overkomen van het gestopte Frankfurt. Aalst staat momenteel tegenvallend zevende in de Lotto Volley League. Vrijdag zette de club de samenwerking stop met hoofdcoach Idner Martins. T2 Joost Van Kerckhoven nam de voorbije dagen voorlopig over. (belga)