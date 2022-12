Zanger komt twee uur te laat op eigen optreden en deelt geld uit om zich te verontschuldigen: “Hij verdiende vanavond het boegeroep ”

De Nigeriaanse zanger Ahmed Ololade - beter bekend als Asaka - kwam afgelopen zaterdag twee uur te laat aan op zijn show in Birmingham. Bij aankomst was er heel wat gejuich te horen, maar enkele fans waren niet zo blij met zijn laattijdigheid. Er weerklonk even boegeroep in de zaal, maar daar had de zanger een oplossing voor. Hij nam tijdens de show plots briefjes van 100 dollar tevoorschijn en deelde die uit aan zijn fans op de eerste rij. Of het om een stunt gaat is niet duidelijk, maar fans denken steevast dat hij zich probeerde te verontschuldigen.