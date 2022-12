Zus van slachtoffer op terreurproces: “Ik voel geen haat tegenover beschuldigden, antwoorden verwacht ik niet”

Verschillende slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers zijn maandag aanwezig bij de start van het proces naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. “Ik ben hier om mijn zus te vertegenwoordigen”, zei Sarah Esmael Fazal maandag.

“Ik ben hier omdat ik het belangrijk vind om mijn zus te vertegenwoordigen. Mijn tante, de advocaten zijn hier ook wel, maar ik ben er voor haar vandaag. Of het moeilijk is? Nee, dat gaat”, zei de zus van Sabrina, die op 24-jarige leeftijd omkwam in de metrostation Maalbeek, en een zoontje naliet.

“Naar de beschuldigden toe heb ik geen haat. Ik heb hen vergeven. Ik ben oké met mezelf, ik heb vertrouwen in mezelf. Van de beschuldigden verwacht ik geen antwoorden hier. Ze hebben hun daad gesteld. Ik denk niet dat ze meer antwoorden zullen geven”, zei Sarah Esmael Fazal.

Zenuwachtig

Christelle Giovannetti, die de aanslag in Maalbeek overleefde, zegt “nerveus” te zijn bij de start van het proces. “Ik weet dat het een historisch proces is. Het is de eerste dag van vele. Ik was al hier op de preliminaire zitting op 12 september, dus ik heb de beschuldigden al gezien. Dat is al een stuk stress minder.”

“Maar vandaag begint het echt. Het is symbolisch belangrijk, brengt ook veel emoties mee. Veel herinneringen komen naar boven, nachtmerries, het was een moeilijke nacht”, zei Giovanotti.

“Ook al zitten we hier in een gerechtsgebouw, toch overheerst een gevoel van onrechtvaardigheid. Er waren honderden slachtoffers, tientallen doden”, besloot Giovanotti, die verwacht om meer antwoorden te krijgen op de vragen waar ze mee achterblijft.

“Het is een belangrijke dag, we moeten hier zijn”, zei Sylvie Ingels, die de bomaanslag in de luchthaven van Zaventem overleefde. “Toch zijn we zeer angstig. Maar het proces zal zes à zeven maanden duren en we moesten wel één dag de drempel overwinnen. Dus nu zijn we hier.”