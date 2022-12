En toen waren er nog vijf: stekker gaat op 31 januari definitief uit Tihange 2

Op 23 september werd kernreactor Doel 3 definitief van het stroomnet gekoppeld. Dat gebeurde al enkele dagen voor de wettelijke sluitingsdatum van 1 oktober, omdat de brandstofcyclus van de reactor ten einde was.

Na Doel 3 is het in 2023 de beurt aan Tihange 2 om definitief van het net gekoppeld te worden. De wettelijke sluitingsdatum is 1 februari. De reactor zal pas tegen middernacht van 31 januari losgekoppeld worden, en dus tot het einde van de wettelijke termijn elektriciteit produceren. Voor Tihange 2 is er immers nog voldoende brandstof voorzien, klinkt het. De centrale zal dan wel niet langer op vol vermogen draaien.

Na de sluiting van Doel 3 in september en Tihange 2 in februari zal ons land nog vijf kerncentrales overhouden. Die resterende centrales sluiten normaal in 2025. De regering onderhandelt momenteel wel met uitbater Engie over de verlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. Die onderhandelingen verlopen evenwel stroef. Engie bevestigde eerder al dat de onderhandelingen “vertraging” hebben opgelopen.