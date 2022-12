Belgische banken investeren indirect miljarden in illegale Israëlische nederzettingen

Verschillende Europese banken, waaronder zes Belgische, investeren tientallen miljarden in bedrijven die betrokken zijn bij illegale Israëlische nederzettingen. Dat blijkt maandag uit een nieuw rapport van de internationale ‘Don’t Buy into Occupation’-coalitie (DBIO), waarvan ook mensenrechtenorganisatie 11.11.11 deel uitmaakt. BNP Paribas Fortis blijkt de slechtste leerling in de klas.

Onder internationaal recht gelden de bouw en uitbreiding van nederzettingen in bezet Palestijns gebied als oorlogsmisdaden. Palestijnse huizen moeten plaats maken voor Israëlische, toegang tot water wordt afgesloten en de bevolking wordt er voortdurend gecontroleerd. Bedrijven die daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door bouwmaterialen te leveren, maken zich schuldig aan verschillende mensenrechtenschendingen. 2021 was het dodelijkste jaar tot nu toe voor Palestijnen in de regio.

In het laatste rapport legt de DBIO voor het tweede jaar op rij bloot hoe financiële instellingen tientallen miljarden investeren in zulke bedrijven. Banken hebben nochtans de plicht om op te volgen waarheen hun geld stroomt. “Dat is niet louter theorie”, zegt Willem Staes van 11.11.11. “Het gaat om een bestaand kader dat tien jaar geleden is aangenomen onder de naam ‘Human Rights Due Diligence’. De banken hebben zich daartoe verbonden, al is het niet-bindend. Onze vraag is niet spectaculair.”

BNP Paribas Fortis

De grootste Europese investeerder in zulke bedrijven, blijkt de Belgisch-Franse bank BNP Paribas Fortis, met financiële relaties ter waarde van 28,102 miljard dollar. Er stroomt onder meer 6,27 miljard dollar naar bedrijven die spionage-apparatuur leveren, 2,268 miljard dollar in bedrijven die machines leveren voor de sloop van Palestijnse huizen en 174 miljoen dollar in wapenleveranciers van het Israëlische leger.

KBC staat wat lager met 1,372 miljard dollar, ING investeert 7,068 miljard dollar, AXA 967 miljoen, Delen Private Bank 540 miljoen en Bank Degroof Petercam 421 miljoen. Staatsbank Belfius sluit de lijst met 227 miljoen dollar. “Sommige banken ontkennen hun betrokkenheid, maar met anderen hebben we al ontmoetingen op de agenda staan om hiermee aan de slag te gaan”, voegt Staes toe.

Dermagne onderzoekt

Minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS) veroordeelt de nederzettingspolitiek en verwijst naar de VN-database die momenteel 112 betrokken bedrijven noemt. “Ik onderzoek momenteel de juridische mogelijkheden om bedrijven op basis van deze databank te sanctioneren.”

Op die lijst staat onder meer de Belgische chemiereus Solvay. In diens klantenbestand trof DBIO een producent aan van drones die werden ingezet in de Gaza-strook. Ook zou er fotografisch bewijs zijn van Solvay-producten in nederzettingen. Solvay ontkent dat laatste stellig. “Bij een intern onderzoek na eerdere beschuldigingen is geen bewijs gevonden van verkoop van Solvay-producten in verband met een dergelijk project in het aangewezen gebied.” Solvay zegt ernaar te streven om alle eindbestemmingen en toepassingen van hun producten te kennen, “zelfs al komen we heel vroeg in de waardeketen”. De chemicus belooft in actieve dialoog te zullen gaan met 11.11.11 over dit dossier.