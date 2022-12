Activisten in Iran roepen op tot nieuwe landelijke protesten en stakingen

Activisten in Iran hebben opgeroepen tot nieuwe landelijke protesten en stakingen. De zogenaamde 14-15-16-protesten - die verwijzen naar de data in de Perzische kalendermaand Azar - moeten van maandag tot en met woensdag duren en de Islamitische Republiek in het bijzonder economische schade toebrengen.

Iraanse burgers worden opgeroepen om drie dagen lang geen inkopen te doen opdat er geen geld in het Iraanse bankensysteem zou circuleren. Vooral in economische centra zoals bazaars in grootsteden moeten zo veel mogelijk winkels gesloten blijven, willen de activisten. Waarnemers menen dat onder meer de opheffing van de zedenpolitie een manier is om de aandacht af te leiden en de gemoederen te bedaren voor de driedaagse protesten beginnen.

Eerder leidde de verklaring van de Iraanse procureur-generaal over de opheffing van de zedenpolitie tot discussie. Enerzijds wordt het verdwijnen van de zedenpolitie gezien als een overwinning voor de vrouwenbeweging van Iran. Anderzijds zal de opheffing weinig zoden aan de dijk brengen, als het voor vrouwen in Iran verplicht blijft om een hoofddoek te dragen.

De zedenpolitie kwam in september in opspraak na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij overleed in hechtenis nadat ze door de zedenpolitie werd opgepakt, omdat ze de kledingvoorschriften had geschonden: een paar haarstrengen zouden zichtbaar geweest zijn onder haar hijab. De protesten volgend op de dood van Mahsa Amini richten zich intussen tegen de Islamitische Republiek in haar geheel.