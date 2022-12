Israëlische troepen doden Palestijn op Westelijke Jordaanoever

“Een burger werd in de borst geschoten in het vluchtelingenkamp Dheisheh in Bethlehem,” klinkt het. Volgens de Palestinian Prisoners’ Club, een burgerbeschermingsorganisatie voor Palestijnse gedetineerden in Israël, gaat het om een 22-jarige man. Bij de operatie zouden ook veertien personen opgepakt zijn.

Het Israëlische leger van zijn kant zegt dat zijn troepen tijdens de operatie het vuur hebben geopend op vermoedelijke leden van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). “Tijdens de operatie gooiden verdachten stenen, brandbommen en explosieven naar de politie, die terugschoot,” zegt het Israëlische leger in een verklaring, zonder het aantal doden te bevestigen. “In het noorden van de Westelijke Jordaanoever hebben de Israëlische strijdkrachten ook Yahya al-Saadi gearresteerd, een hooggeplaatste functionaris van de Islamitische Jihad die verdacht wordt van terroristische activiteiten”, aldus het leger.

Minstens 146 Palestijnen en 26 Israëli’s zijn sinds het begin van het jaar gedood op de Westelijke Jordaanoever, in Israël en in Jeruzalem. Israël bezet de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967.