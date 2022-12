Onze boekentips: de gedaanteverwisseling van J.K. Rowling en ander verrassend leesvoer

XVIII - De adembenemende 18e eeuw

Francis Weyns

Nadat hij eerder al de zestiende eeuw onder de loep nam, richt Francis Weyns nu het vizier op de “adembenemende achttiende eeuw.” Verlichte ideeën rond vrijheid en gelijkheid maken hun opgang, maar puriteinen, slavenhandelaars en machthebbers bieden weerstand.

Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, 541 blz., 35 euro

Inktzwart hart

Robert Galbraith

Achter het pseudoniem Robert Galbraith schuilt niemand minder dan J.K. Rowling, auteur van de immens populaire Harry Potterreeks. Inktzwart hart is het zesde deel van haar superspannende thrillerreeks rond het detectiveduo Cormoran Strike en Robin Ellacott.

Uitgeverij De Boekerij, 1.190 blz., 29,99 euro

Stargate

Ingvild H. RishØI

Als hun vader weer naar de fles grijpt, nemen de zussen Ronja en Melissa zijn baantje op de kerstbomenmarkt in Oslo over. Het werk is loodzwaar, de baas is streng en het is ijskoud. Deze ontroerende kerstvertelling vol realistische magie is een sprookje van onze tijd.

Uitgeverij Koppernik, 144 blz., 22,50 euro

Als Stella slaapt

Stephanie Suarez/Pieter Lesaffer

Mei 2040. Om de vergrijzing betaalbaar te houden moet iedereen op 83 jaar verplicht euthanasie ondergaan. Lummenaar Pieter Lesaffer en de Brugse Stephanie Suarez verweven in hun debuutroman een dystopisch toekomstbeeld met een spannend liefdesverhaal.

Willems Uitgevers, 258 blz., 22,50 euro

Vinvis der vergetelheid

Tanja Maljartsjoek

Een jonge Oekraïense vrouw leeft na een reeks mislukte relaties en paniekaanvallen maandenlang tussen de vier muren van haar appartement in Kiev. Ze vindt steun in het leven van de nationale volksheld Vjatsjeslav Lypynsky. Melancholische roman over identiteit en de angst om te verdwijnen.

Meulenhoff, 288 blz., 22,99 euro

