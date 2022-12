Noord-Korea schendt afspraken met Zuid-Korea en schiet met artillerie langs kust in bufferzone

Noord-Korea heeft niet ver van de grens met Zuid-Korea langs de kust met artillerie geschoten. Zowel aan de west- als aan de oostkust vuurde Noord-Koreaanse artillerie richting de zee. De granaten kwamen neer in een maritieme bufferzone die de twee Korea’s in 2018 hebben vastgelegd en daarmee schendt Noord-Korea die afspraken, beklemtoonde de Zuid-Koreaanse legerleiding.

Het Noord-Koreaanse leger vuurde gelijktijdig ongeveer 130 artilleriegranaten af vanaf twee verschillende locaties, een aan de Japanse Zee in het oosten en de andere aan de Gele Zee in het westen, zegt het militaire hoofdkwartier van Zuid-Korea in een verklaring.

Het is niet duidelijk wat voor oefening de Noord-Koreanen hielden. Noord-Korea voert de spanningen al geruime tijd steeds verder op onder meer met tal van rakettesten.