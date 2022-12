Europees kampioen Michael Vanthourenhout verlengt contract bij Pauwels Sauzen - Bingoal tot 2025

De naar het Oost-Vlaamse Wetteren uitgeweken West-Vlaming is aan een uitstekend seizoen bezig. Zo won hij dit jaar onder meer de Europese titel in Namen en was hij ook de beste in Overijse. Vanthourenhout had nog een contract bij het team van Jurgen Mettepenningen tot eind 2023 maar de teammanager heeft niet te lang willen wachten om het contract van zijn poulain open te breken.

“Ik voel me goed in deze ploeg”, verklaarde Vanthourenhout zijn trouw. “Onder meer de aanwezigheid van Mario De Clercq en de komst van ploegleider Robby Cobbaert zijn belangrijk voor me. De trainingen op woensdag met hen, in mijn eigen regio, dat vind ik de belangrijkste dagen van de week.”

Vanthourenhout deelt het kopmanschap met Eli Iserbyt. “Ook bij mijn rol in de ploeg voel ik me goed: ik kan naast Eli Iserbyt crossen zonder druk”, klonk het. “Als één van ons wat minder is, is de ander er altijd wel om dat op te vangen. Een win-winsituatie, zowel voor mij als voor de ploeg. Het seizoen tot nu is al heel goed geweest, maar ik denk dat ik nog steeds wat progressie kan maken. Van nature uit ben ik iemand die ook op deze leeftijd misschien nog wat kan verbeteren. Ook na 2025 wil ik nog een paar jaar doorgaan, maar hopelijk kan ik later net als Kevin Pauwels en Klaas Vantornout mijn carrière afsluiten in deze ploeg.”

Ook Jurgen Mettepenningen was blij met de nieuwe verbintenis. “In de bijna tien jaar dat Michael voor onze ploeg rijdt, is hij al erg verdienstelijk geweest”, aldus de Oost-Vlaming. “Ik ben ervan overtuigd dat dat ook de komende jaren zo zal blijven. Michael is een laatbloeier, iemand die op wat rijpere leeftijd zijn plaats heeft ingenomen aan de top van het veldrijden, maar daar wellicht ook langer zal gaan blijven. Hij is de voorbije maanden ook steeds meer geëvolueerd richting winnaar. Ook hij kan het afmaken, en zo vormt hij samen met Eli Iserbyt een gouden duo. Michael gaat nu naar zijn beste periode als veldrijder, bij Eli – nog onder contract tot eind 2026 – moet dat leeftijdsgezien nog komen. Met hun contracten op lange termijn zitten zowel wij als ploeg als onze sponsors goed voor de komende jaren.”