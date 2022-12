Belgian Cats in goeie vorm: Emma Meesseman pakt uit met double-double, ook Julie Allemand is ‘back in business’

Verschillende Belgian Cats “on the road” blijven met schitterende prestaties uitpakken. Julie Allemand, die vorige week in de Franse Cup haar comeback maakte, leidde ASVEL Lyon naar een vijfde opeenvolgende competitiezege. Emma Meesseman pakte bij Fenerbahce Istanbul dan weer uit met een beklijvende double-double.

Het seizoen 2022-23 was voor Julie Allemand nog geen succes. Een voetblessure was de oorzaak en ze miste vorige maand ook twee EK-kwalificatiewedstrijden met de Belgian Cats. Vorige week vierde de Waalse guard, die ook uitkomt voor Chicago Sky (WNBA), haar comeback in de Franse Cup. Ook in de Franse LFB schitterde ze afgelopen weekend. Met 10 punten, 6 rebounds en 5 assists leidde Allemand ASVEL Lyon naar een 52-64 zege in Tarbes. Meteen een vijfde opeenvolgende competitiezege. Nog in de Franse LFB won Hind Ben Abdelkader (4 punten, 3 rebounds, 1 assist) met Villeneuve D’Ascq met 71-55 van Bourges. Kyara Linskens (6 punten, 1 rebound, 1 assist) en Julie Vanloo (8 punten, 3 rebounds, 6 assists) verloren met BLMA Montpellier met 72-58 van Flammes.

Ook Emma Meesseman blijft met sterke prestaties uitpakken. Met een beklijvende double-double en 26 punten, 13 rebounds en 5 assists loodste ze Fenerbahce Istanbul naar een 61-87 overwinning bij Cankya. Met 7 op 9 staat Fenerbache Istanbul in de Turkse KBSL op de tweede stek. In de Italiaanse Serie A verloor Antonia Delaere (4 punten, 3 rebounds, 3 assists) met Venetië met 83-71 de topper van Schio. Kim Mestdagh (rotatie buitenlanders) kwam niet in actie. Voor Schio was het de tiende opeenvolgende overwinning. Venetië staat met 8 op 10 op de tweede plaats. In de Spaanse Lega Femenina verloor Serena-Lynn Geldof (6 punten, 4 rebounds) met 63-58 en met Zaragoza van Araski. Billie Massey (11 punten, 8 rebounds) en Becky Massey (4 punten, 2 rebounds) verloren met Estudiantes Madrid met 74-44 van Salamanca. Ook Elise Ramette (3 punten, 1 rebound, 3 assists) verloor met Cadi La Seu: 58-59 versus Valencia.