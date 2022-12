Nu reserveren: The Weeknd op een dinsdag en Mauro wekt Kris De Bruyne weer tot leven

De kans is groot dat je hem tegenkomt in de eindejaarslijstjes, maar om de Canadese artiest The Weeknd live te zien moet je nog wat geduld oefenen. — © AP

Mag je nog samenwerken met de omstreden Woody Allen? Hoe wek je Kris De Bruyne weer tot leven? En is het gepast dat The Weeknd in de week optreedt? De antwoorden op die vragen zijn niet belangrijk. Tijdig reserveren wel.

CONCERT

Nieuw lief, nieuw lied

In 2021 overleed singer-songwriter Kris De Bruyne. Nu, vijftig jaar na zijn debuutalbum, krijgt zijn eclectische liederenschat een gloednieuwe lezing door een generatie- en genre-overschrijdend trio. De titel van het programma verwijst naar zijn song Prachtig nieuw lief. (agr)

(De Bruyne, ’t wordt tijd voor een) Prachtig nieuw lied, Clara Cleymans, Mauro Pawlowski en Jan de Smet, op 3/2 Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

© RR

FAMILIE

Pak prikkels in je hoofd

Onheilsberichten en oorlogsbeelden. Kinderen slorpen dat allemaal op als een spons. Maar wat als dan je fantasie op hol slaat en je de chaos in je hoofd niet meer de baas kan door een overvloed aan prikkels? De voorstelling, die in première gaat op het Krokusfestival in Hasselt, is bestemd voor een publiek vanaf negen jaar. (agr)

Bazar, Laika, op 16, 17 en 18/2 Cultuurcentrum Hasselt, op 2 en 3/3 C-mine Genk. Info: www.laika.be

© RR

KLASSIEK

Harpiste in Wenen

Anneleen Lenaerts uit Peer is een van de meest gelauwerde harpisten van haar generatie. Voor haar album Vienna stories selecteerde ze een repertoire dat aansluit bij haar leven in Wenen, waar ze als soliste werkt bij de Wiener Philharmoniker, bij het grote publiek bekend van het nieuwjaarsconcert op tv. (agr)

Vienna stories, Anneleen Lenaerts, op 2/2 Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be

© RR

CONCERT

The Weeknd in de week

De kans is groot dat je hem tegenkomt in de eindejaarslijstjes, maar om de Canadese artiest The Weeknd live te zien, moet je nog wat geduld oefenen. Nu reserveren is aangeraden, want de stormloop zal groot zijn. De titel van de tour verwijst naar zijn jongste cd’s After hours en Dawn FM. By the way, hij komt op een dinsdag naar Brussel. (agr)

After hours til dawn tour, The Weeknd, op 11/6 Koning Boudewijnstadion Brussel. Info: www.livenation.be

© RR

THEATER

Ode aan de romantiek

Woodman is het gezelschap van studiegenoten Joke Emmers, Evelien Bosmans, Tanya Zabarylo, Thomas Janssens en Matthias Meersman. Voor het eerst spelen ze alle vijf samen en wel in een ode aan de romantiek. De dertigers willen hun blues afschudden door een toneelstuk te bestellen bij Woody Allen. Maar is dat geen omstreden figuur? (agr)

Woody, Woodman, op 13/4 De Kimpel Bilzen, op 18/4 Cultuurcentrum Hasselt, op 22/4 Palethe Pelt, op 12/5 Muze Heusden-Zolder en op 17/5 De Velinx Tongeren. Info: www.woodmanspeelt.be