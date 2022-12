Lize verkocht het huis van haar grootouders en werd verliefd op de koper

Hij kocht een huis en kreeg er meteen een vrouw bij. Het is de korte samenvatting van het huwelijk van Feddrik Hendriks (27) en Lize Cober (28). “Nadat ik het hoogste bod gedaan had, kwam de vrouw die het huis verkocht plots naar me toe. Of ik het alleen kocht, want zij had ook nog een single dochter”, lacht Feddrik.

In 2017 bracht Feddrik het hoogste bod uit tijdens een openbare verkoop en werd hij de eigenaar van een huisje in Bocholt. Het bleek het huis van Lizes grootouders te zijn, maar die kende hij op dat moment nog helemaal niet. Al zou haar moeder daar snel verandering in brengen. “Na de verkoop kwam er plots een vrouw naar me toe, het was de dochter van de mensen van wie het huis was”, vertelt Feddrik. “Ze vroeg me of ik het huis alleen kocht. Toen ik bevestigde, zei ze meteen: ‘Oh, ik heb ook nog een dochter die alleen is. Ze kan goed koken en is heel sympathiek.’ Dat klonk goed, maar ik ben er verder niet op ingegaan.”

Nadat de financiële kant van de verkoop was geregeld, was het tijd voor de sleuteloverdracht. “Ik had afgesproken met de mama van Lize, maar die had haar dochter stiekem meegebracht”, zegt Feddrik. “We zijn dan aan de praat geraakt en babbelden daarna verder via sociale media. We spraken opnieuw af om eens te gaan wandelen, om samen iets te eten… Het klikte eigenlijk meteen. Na een halfjaartje gingen we samenwonen.”

Lize en Feddrik tijdens de verbouwingswerken. — © RR

Goede verkoopster

Lize kwam pas achteraf te weten dat haar mama voor matchmaker gespeeld had. “Dat was eerst even gênant”, lacht ze. “Maar laten we zeggen dat mama een goede verkoopster is. Ze had ook heel goed ingeschat dat we goed samen zouden passen.” Het koppel knapte het huisje van Lizes grootouders samen op. “Het was oorspronkelijk nooit de bedoeling dat ik in dat huis zou gaan wonen, maar kijk. Ik zou het nu niet anders willen. We hebben het huis samen verbouwd en er ons eigen stekje van gemaakt. Achteraf besefte ik pas: dit is wat opa er ook mee wilde doen. Al hebben we dat nooit bewust zo gedaan.”

Ondertussen woont het koppel samen in het huis met hun zoontje Finn (15 maanden) en hun hondje. Zo’n twee jaar geleden riep Feddrik Lize naar buiten toen ze tv zat te kijken. “Buiten had ik kaarsjes in de vorm van een hartje gezet. Zo vroeg ik haar ten huwelijk. Of ze meteen ‘ja’ zei? Ze wilde vooral eerst de ring eens tegoei zien”, lacht Feddrik. Maar die was in orde en het koppel verloofde zich. “Twee weken later ontdekten we dat ik zwanger was”, vult Lize aan. “Dat was meteen het mooiste huwelijkscadeau.”