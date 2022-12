Justin Bieber showt gezicht vol sterretjes, die zijn puistjes moeten bedekken

Het doel van een gezichtsbehandeling is normaal je huid beter maken. Maar af en toe treden er bijwerkingen op. Dat is exact wat Justin Bieber is overkomen. De Canadese zanger deelt op zijn Instagram een foto van zichzelf waarop zijn gezicht bedekt is met sterretjes. Geen beautystatement, wel pleistertjes die moeten helpen tegen de puistjes. “Het lijkt wel alsof ik last heb van een allergische reactie”, schrijft de 28-jarige op Instagram.