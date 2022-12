Politie betrapt 22-jarige dief op heterdaad in postkantoor van Hasselt

Archiefbeeld. De jongeman werd betrapt in het postkantoor in de Maastrichterstraat. — © BELGA

Hasselt

Een 22-jarige inbreker is vorige week op heterdaad betrapt door de politie LRH in het kantoor van Bpost in de Maastrichterstraat in Hasselt. Hij werd gearresteerd. Vermoedelijk stal hij verschillende items uit de postpakketten.