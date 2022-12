De Mister Propers van het WK: waarom Japanners hun kleedkamers en tribunes altijd piekfijn opkuisen

Japan veegde op dit WK al Duitsland en Spanje van de mat en ze willen dat straks ook doen met Kroatië in de 1/8ste finales. Maar de ‘Blue Samurai’ krijgen in Qatar niet alleen lof voor hun spel. Na elke match laten de Japanners hun kleedkamer megaproper achter met elf gevouwen kraanvogels op de tafel als teken van geluk. Hun fans ruimen elke keer de tribune op. De wereld verbaast zich erover, maar de spelers niet. “Atarimae”, zeggen zij. “Dat is toch logisch.”