30-jarige man opgepakt voor meerdere diefstallen op containerpark van Lummen

De afgelopen weken kreeg de politie negen meldingen binnen van inbraken op het containerpark. Daarbij werd regelmatig elektronisch materiaal gestolen uit de containers. Na verder onderzoek werd in de nacht van donderdag op vrijdag een gerichte patrouille uitgevoerd in de buurt. De politie kon zo een verdachte man onderscheppen. Hij had het nodige materiaal bij om binnen te raken in het containerpark.

De 30-jarige Zonhovenaar werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Hij bleek in aanmerking te komen voor een aantal van de diefstallen uit het containerpark. De man moet zich later nog verantwoorden voor zijn daden. Omdat hij niet verdacht wordt van alle diefstallen op het containerpark, blijft de politie LRH waakzaam in de buurt.

Vernieuwing

“Tijdens de laatste gemeenteraad van 28 november werd een positief advies uitgebracht voor het budget om ons recyclagepark te vernieuwen”, zegt burgemeester van Lummen Luc Wouters. “Dat budget moet nu goedgekeurd worden door de algemene vergadering van Limburg.net, maar het is nog geen garantie dat ze dit ook volledig gaan betalen. Al heb ik er wel vertrouwen in dat dat in orde komt.” siol/klu

LEES OOK. Nieuwe diefstal op containerpark in Lummen

LEES OOK. Elektronisch materiaal gestolen in Lummen