Pas getrouwd: Anna en Robin in As

As

Robin Gryncewicz (40) uit Genk, IT-coördinator voor Autoscout24 in Brussel

Anna Spengler (40) uit Mannheim (Duitsland), freelance administratief medewerker bij Halle Institute of Economic Research in Halle (Duitsland)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We ontmoetten elkaar jaren geleden op het Wacken Open Air festiva , maar pas in 2021 zochten we elkaar weer op via Facebook”, zegt Anna. “We spraken opnieuw af in Oostenrijk en hadden er zo’n fijne tijd dat we besloten ons leven samen verder te zetten.” (geva)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken,