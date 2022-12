Bart Aernouts sluit bewogen seizoen af met hoopvolle derde plaats in halve Ironman van Indian Wells

Bart Aernouts is zondagnacht verdienstelijk derde geworden op de sterk bezette 70.3 Ironman van Indian Wells in de VS. Een lichtpuntje na een ontgoochelend seizoen voor de Belgische triatleet.

2022 was het niet jaar van Bart Aernouts. De 38-jarige triatleet die zich in 2018 nog tot vice-wereldkampioen kroonde in Hawaï verteerde de lange corona-break niet goed en vocht een héél jaar met zichzelf. Maar kijk, in zijn laatste race van het seizoen stond Aernouts opnieuw tussen de mensen. Een derde plaats in de halve Ironman-triatlon in het Amerikaanse Indian Wells biedt perspectief voor volgend seizoen. Aernouts finishte op amper anderhalve minuut van de 26-jarige Amerikaan Sam Long, één van de beste triatleten op de halve afstand van de afgelopen jaren. Longs landgenoot Jackson Laundry finishte als tweede. Dankzij een straffe halve marathon hield Aernouts wereldtopper Lionel Sanders nipt af in de strijd om de derde plaats.