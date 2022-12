Greet Minnen staat op een wedstrijd van de hoofdtabel in het Franse Angers

Greet Minnen (WTA 203) heeft zondag haar eerste kwalificatiewedstrijd voor het WTA 125-toernooi in het Franse Angers (hardcourt/115.000 dollar) winnend afgesloten. De 25-jarige Kempense, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, versloeg de Française Alice Tubello (WTA 465) na 63 minuten tennis in twee sets (6-0 en 6-4).

Minnen treft in de tweede (en laatste) voorronde maandag de negentienjarige Amerikaanse Hina Inoue (WTA 358). Ze probeert op de hoofdtabel Alison Van Uytvanck (WTA 55) en Yanina Wickmayer (WTA 322) te vergezellen. Van Uytvanck is het derde reekshoofd op de hoofdtabel en neemt het in de eerste ronde op tegen een kwalificatiespeelster. Wickmayer treft de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 97).

Van Uytvanck hervatte na een rugblessure vorige week de competitie in het WTA 125-toernooi van Andorra. Ze sneuvelde er in de kwartfinales. Na Angers neemt ze ook nog deel aan het WTA 125-toernooi in Limoges. Dat won ze vorig jaar.

Ook Magali Kempen (WTA 224) is nog op weg naar de hoofdtabel in Angers. De 25-jarige Kempense klopte eerder zondag in haar eerste kwalificatieronde de Spaanse Georgina Garcia Perez (WTA 564) na een uur en 24 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-3). Kempen ontmoet in de tweede kwalificatieronde de zeventienjarige Française Jenny Lim (WTA 982). Door haar progressie op de WTA-ranglijst heeft Kempen intussen al zekerheid over deelname aan de kwalificaties van de Australian Open (16-29 januari).