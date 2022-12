Ex-coach van onder meer Boris Becker, Maria Sharapova en Xavier Malisse overleden op 91-jarige leeftijd

Nick Bollettieri, een bekende voormalige tenniscoach, is zondag overleden. De Amerikaan werd 91 jaar oud. Hij was in het verleden coach van toppers als Andre Agassi, Jim Courier, Boris Becker, Monica Seles en Mary Pierce. Venus en Serena Williams passeerden de revue, net als Maria Sharapova en Martina Hingis en recenter nog de Duitse Sabine Lisicky. Ook Xavier Malisse was actief in zijn academie, de Nick Bollettieri Tennis Academy. Ook Justine Henin trok ter voorbereiding van het seizoen vaak naar zijn academie in Florida.

Bollettieri verwierf vooral met zijn academie in Florida een grote naam in de tenniswereld. Hij richtte de tennisschool in 1978 op, later werd die hervormd tot de IMG Academy. Zijn academie bracht een revolutie teweeg in de tenniscoaching en vormde vele toekomstige topspelers.

“Je hebt zoveel kinderen een plek gegeven om te werken aan hun droom”, schreef de Duitse Lisicki op Twitter, bij een foto met Bollettieri. “Je steunde ze met je kennis en het geloof dat alles mogelijk is. Ik had het geluk dat ik één van hen kon zijn. Je hebt het tennis gevormd. Je gaat heel erg gemist worden.”

Bollettieri werd in 2014 opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. In 2008 ontving hij van the New York Collega of Health Professions een eredoctoraat voor zijn inzet voor de sportwereld en volksgezondheid.

Zijn persoonlijke gezondheidstoestand was de laatste weken erg verslechterd. Uit angst voor naalden meed hij tijdens zijn leven zoveel als mogelijk dokters. Zijn dochter Angelique maakte zaterdag in een bericht op Facebook bekend dat haar vader niet lang meer te leven had.