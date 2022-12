Kunstmatige intelligentie almaar geavanceerder: “Indrukwekkend, maar ook gevaarlijk”

Je kunt er moeiteloos een opstel door laten tikken, een column met relatieadvies, een nieuwsartikel of een dialoog voor een toneelstuk, zonder dat het ál te fel opvalt dat er geen mens aan het woord is. Zowel critici als bewonderaars noemen ChatGPT “baanbrekend”. Daar is niets van overdreven, zegt Kristof Van der Stadt, hoofdredacteur bij Data News. “Het geeft een blik op waar de toekomst naartoe gaat”, zegt hij. “Twee jaar geleden hebben we zelf de test gedaan, en een AI-toepassing journalistieke teksten laten schrijven. Toen kon je al een tekst genereren die structureel klopt, maar waarvan de inhoud nergens op sloeg. Het waren wilde woordassociaties. Dat is hier helemaal anders. Er zit heel veel voorbereidende computerkracht achter.”

Voor de veiligheid zijn in ChatGPT een aantal – vaak te omzeilen – beperkingen ingebed, om te vermijden dat je het gebruikt voor criminele doeleinden. Toch zijn er risico’s. “Wat als oplichters die toepassing gebruiken?” Maar is er ook groter gevaar, zoals de vrees in veel sciencefiction dat computers een bewustzijn ontwikkelen? “Zover zijn we gelukkig nog niet”, zegt Van der Stadt. “Maar het is wel wat creepy. Je hebt geen zicht op de bron van zijn informatie, en soms lijkt hij ergens een oordeel over te geven.”