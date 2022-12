Voetbalwereld in rouw: Braziliaanse legende Pelé overleden op 82-jarige leeftijd

In Brazilië is Edson Arantes do Nascimento (82) overleden, roepnaam Pelé. De Braziliaan wordt wereldwijd erkend als één van, zo niet de beste voetballer ooit. Hij werd met Brazilië drie keer wereldkampioen.

Pelé was al enige tijd ziek. De Braziliaan werd in 2021 geopereerd aan een darmtumor en volgde achteraf ook nog chemotherapie. Een verzwakte Pelé werd nog tijdens het WK in Qatar in een ziekenhuis in Sao Paulo opgenomen. Daar is hij uiteindelijk donderdag overleden na meervoudig orgaanfalen ten gevolge van zijn darmkanker. Dat staat te lezen in het medisch rapport.

De dochter van Pelé, Kely Nascimento, spendeerde de laatste dagen in het ziekenhuis bij haar vader en schrijft op haar Instagram: “We houden oneindig veel van je: rust in vrede.”

Pele wordt in 1970 gevierd voor zijn derde wereldtitel met Brazilië. — © AP

Pelé voetbalde in zijn carrière voor het Braziliaanse Santos en het Amerikaanse New York Cosmos. De geniale aanvaller scoorde in zijn volledige carrière 1301 officiële doelpunten. De Braziliaan wordt in één adem genoemd met Diego Maradona, Johan Cruyff en Franz Beckenbauer als de beste voetballer van de 20ste eeuw. De Braziliaan bleef na zijn carrière actief in het voetbal met vooral een protocollaire functie. In Brazilië zelf was hij eventjes buitengewoon minister van Sport, hij vervulde ook een belangrijke rol als ambassadeur van Unicef en Unesco.