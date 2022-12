‘Madame Ciro’s’ (66) plots overleden: “Amper elf maanden hebben we van ons pensioen mogen genieten”

“Dat gebeurde heel plots”, zegt een aangeslagen Eugène. “Amper elf maanden hebben we van ons pensioen mogen genieten. Gelukkig waren het elf zalige maanden.” Een groot deel van die tijd bracht het stel door in Frankrijk, waar Lieve compleet opleefde bij de renovatie van hun huisje.

Lieve, die in het Vlaams-Brabantse Eppegem altijd een kachelwinkel had gehad, maar afkomstig was uit West-Vlaanderen, stond er steeds van te kijken, hoeveel mensen haar echtgenoot wel kende in Antwerpen. Eugène vertelt hoe ze telkens met enige verbazing zei: je kan met jou de straat niet op.

Dat veranderde snel toen ze na het verkopen van haar zaak het onthaal ging verzorgen in de Ciro’s. “In geen tijd kenden de klanten ook haar. Een zin die vaak terugkwam, was: hoe geen plaats voor u? We zullen eens zien. En dan loste ze dat probleem op met de nodige flair.”

Coronapandemie

Vanaf de coronapandemie bleef ze liever thuis, om haar eigen gezondheid niet meer in gevaar te brengen. “Af en toe kwam Lieve nog wel een uurtje langs”, vertelt Eugène. “Maar nooit veel langer. Niettemin werd ze altijd hartelijk begroet als ‘madame Ciro’s’.”

En ook op straat, als het koppel door de stad wandelde, werd ze vriendelijk begroet, veel meer dan dat mensen Eugène nog herkenden. “Daar genoot ze van, dat deed haar goed”, besluit haar echtgenoot.

Goed een jaar geleden namen Sabine Huyssen en chef-kok Claude Sondag restaurant Ciro’s over. Eugène neemt afscheid van zijn echtgenote Lieve op zaterdag 10 december om 12u in het crematorium van Wilrijk.