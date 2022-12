Man legt grootste precisie aan de dag om kleine puppy uit rivier te redden met gigantische graafmachine

In het Chinese Zhengzou kon een man een schattig tafereel vastleggen. Een puppy was iets te geïnteresseerd in enkele lokale graafwerken en viel de rivier in. De bestuurder van de graafmachine greep echter meteen in en probeerde de pup te redden. Met zijn grote grijper schepte hij de kleine hond op en bracht hij hem in veiligheid. De beelden tonen hoe de bestuurder met precisie de hond te pakken krijgt, zonder hem te verwonden.