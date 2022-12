Gladde wegen zorgen voor verschillende ongevallen in Limburg

Door de gladde wegen zijn er maandagochtend meerdere ongevallen gebeurd in Limburg. Voorlopig is er nog geen sprake van zware botsingen.

Op de Verbindingslaan in Diepenbeek kwam het tot een aanrijding op het kruispunt van de Jaga. Een ambulance moest ter plaatse komen om slachtoffers te verzorgen. Het ongeval zorgt voor zware verkeershinder in de richting van Genk.

Ook op de Bilzerbaan in Veldwezelt staat het verkeer stil. Volgens de eerste info botsten er een auto en een bus. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.