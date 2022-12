Dit moet je zien om het te geloven! Straffe Curry scoort vijf ‘full courts’ op rij (en kan het zelf niet geloven)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Je hebt talenten en je hebt Stephen Curry! De topvedette van de Golden State Warriors gooide op een onbewaakt - maar gelukkig gefilmd - moment zo maar liefst vijf keer de bal van de overkant van het veld in de ring.

NBA-vedetten hebben ook hun verzetje nodig. Voor Stephen Curry bestaat zo’n verzetje uit een onwaarschijnlijke demonstratie van zijn shottalent. Dat bewijzen de beelden: de 34-jarige Amerikaan gooit, in vrijetijdskledij, achteloos vijf ballen op rij in de korf aan de overkant van het terrein. U leest het goed, vijf! Als een discuswerper lanceert Curry vijf keer op rij een bal naar de overzijde van het terrein en vijf keer op rij valt de bal in de ring.

Curry, zijn coole zelve, gaat bij zijn vijfde poging volledig door het dak. Je zou voor minder. (gvdl)