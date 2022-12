Vermiste 29-jarige Belg teruggevonden in Sydney

Themabeeld: politie in Sydney. — © AFP

Stef (29), die sinds dinsdag vermist was in de Australische grootstad Sydney, is veilig en wel teruggevonden. Dat heeft de lokale politie bevestigd aan het Nieuwsblad.

De politie had vrijdagmiddag plaatselijke tijd een opsporingsbericht verspreid nadat Stef al sinds dinsdag niet meer was gezien. “Politie en familie maken zich ernstige zorgen over het welzijn van Stef”, klonk het.

Zaterdagavond even na 18 uur werd de Belg teruggevonden. Dat heeft de politie van de deelstaat New South Wales maandagochtend gemeld. Details over de omstandigheden van zijn verdwijning of de locatie waar hij werd teruggevonden kan ze niet kwijt, maar volgens een woordvoerder werd de politie van Sydney ingelicht en kwamen agenten ter plaatse om te verifiëren dat het om de vermiste man ging. “Het gaat goed met hem.”

Stef was het laatst gezien op dinsdag 29 november rond 14.30 uur in Elizabeth Street, een drukke straat in het centrum van Sydney. Toen zijn familie en vrienden hem niet konden bereiken, werden agenten van de politieafdeling van Sydney ingelicht en begonnen ze een onderzoek.

De man was in 2016 ook al eens in Brugge als vermist opgegeven.