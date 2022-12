Sneeuw al op meerdere plaatsen gevallen: strooidiensten uitgereden in Limburg

De eerste echte winterprik in ons land is een feit. Op meerdere plaatsen in ons land is in de nacht van zondag op maandag al veelal smeltende sneeuw gevallen, maar de verwachting is dat er maandagochtend nog sneeuw bijkomt en dat die ook zal blijven liggen. In Limburg en Brussel is al preventief zou gestrooid, het KMI waarschuwt voor gladheid op de weg.