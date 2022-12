Flanders DC wordt design- en modecentrum

Flanders District of Creativity zag in 2004 het levenslicht en had sinds 2016 de opdracht om creatief Vlaanderen ondernemender te maken. Ondernemers uit alle creatieve sectoren konden er terecht voor zakelijk advies, deelnames aan beurzen, zakelijke opleidingen of managementinstrumenten.

Flanders DC is ook co-organisator van de Belgian Fashion Awards en de organisator van de Henry van de Velde Awards, de belangrijkste designprijzen in ons land. Voortaan zal de vzw zich ook toeleggen op die twee sectoren. Die specifieke focus moet ervoor zorgen dat de steun van de Vlaamse overheid met een grotere impact kan worden ingezet, aldus minister Brouns. Design Vlaanderen en Flanders Fashion Institute waren al geïntegreerd in Flanders DC. Bovendien zijn beide sectoren goed voor meer dan 86.000 jobs.

Ondernemers en bedrijven uit de andere creatieve sectoren kunnen ondersteuning vinden bij bestaande en nieuwe initiatieven in Vlaanderen. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) dient daarbij als tussenschakel.