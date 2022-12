Musk deelt interne e-mails over “censuur” van Hunter Biden-verhaal op Twitter

Musk had de publicatie van de zogenaamde “Twitter Files” aangekondigd als een ontmaskering van de onderdrukking van vrije meningsuiting. “Het volk verdient te weten wat echt gebeurde.” Afgelopen weekend deelde hij een reeks tweets van journalist Matt Taibbi, waarin die onder meer afbeeldingen postte van wat interne e-mails of chatgesprekken tussen hooggeplaatste werknemers van Twitter zouden zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In oktober 2020, enkele weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezing, werd binnen Twitter gediscussieerd over de moderatie van een artikel van de rechtse tabloid New York Post over Hunter Biden, de zoon van huidig president Joe Biden. De New York Post schreef dat het de hand had gelegd op Hunter Bidens laptop, die hij had achtergelaten bij een reparatiedienst, en dat daarop bezwarende informatie stond over buitenlandse banden.

Hack?

Enkele Twitter-werknemers stelden zich echter vragen over de herkomst van de informatie en vreesden dat het om een hack of Russische inmenging kon gaan. Ze besloten het “uit voorzichtigheid” onmogelijk te maken om het artikel op Twitter te delen. Daarvoor beriepen ze zich op het beleid tegen het delen van inhoud uit hacking. Andere werknemers waren, zo blijkt uit de interne e-mails, geen voorstander van de ingreep.

Zo zou een lid van het communicatieteam, Trenton Kennedy, zich in een bericht aan onder anderen hoofd van beleid en juridische dienst Vijaya Gadde en hoofd van site integriteit Yoel Roth vragen gesteld hebben. “Ik heb moeite om de beleidsbasis te begrijpen om dit als onveilig te markeren (...). We zullen hier moeilijke vragen over krijgen als we niet een of andere solide reden hebben om de link als onveilig te bestempelen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zelfs een Democratisch Congreslid, Ro Khanna, liet aan Gadde weten het geen goed idee te vinden dat Twitter het artikel van New York Post blokkeerde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jack Dorsey, toenmalig CEO van Twitter, zou niet op de hoogte geweest zijn van de ingrepen. Hij liet achteraf weten dat hij de behandeling van het New York Post-verhaal een onaanvaardbare fout vond. Twitter kondigde later aan dat het voortaan een waarschuwing of context zou plaatsen bij tweets in plaats van het onmogelijk te maken links te delen. Dorsey beantwoordde vragen over de kwestie in het Amerikaanse Congres in november 2020.

Sommige Republikeinen menen dat de “censuur” van het Hunter-verhaal Joe Biden hielp in de verkiezing. Een federale verkiezingscommissie oordeelde vorig jaar evenwel dat Twitter geen kieswetten brak.

Tweets laten verwijderen

Volgens de “Twitter Files” liet het team van Biden ook ongunstige tweets “evalueren” en, zo wordt gesuggereerd, verwijderen. De reporter schrijft dat ook team-Trump dat liet doen, maar dat het vaker gebeurde op vraag van Democraten, omdat zij betere connecties hadden binnen Twitter, waar velen een linkse stempel zouden dragen. Volgens nieuwssite TechCrunch blijkt uit de gearchiveerde tweets dat de Democraten gelekte naaktbeelden van Hunter Biden lieten verwijderen. De beelden zouden ingegaan hebben tegen de regels van Twitter.

Elon Musk tweette dat de onderdrukking van vrije meningen geen inbreuk zou zijn op de grondwet rond vrije meningsuiting als Twitter dat onafhankelijk deed, maar volgens hem is de verwijdering van tweets op vraag van Bidens team wel een flagrante inbreuk omdat de onderdrukking “op bevel van de overheid” gebeurde. Commentatoren, onder meer van Bloomberg, wijzen erop dat Donald Trump op dat moment president was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De afgelopen weekend gepubliceerde interne informatie is volgens Musk en Taibbi de eerste “aflevering” in een reeks. Musk, die volgers aanraadde voor de Republikeinen te stemmen bij de midterm-verkiezingen, uit al geruime tijd kritiek op de “censuur” van Twitter en andere techbedrijven zoals Apple.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen