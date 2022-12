SJOTCAST WK. “Lukaku, Courtois en De Bruyne willen een toptrainer als bondscoach. Dus dan kijk je naar het buitenland”

Genieten, dat doen onze journalisten momenteel in Qatar. Niet van het mooie weer of extrasportieve zaken, wel van Goden als Lionel Messi, godenkinderen als Kylian Mbappé en afgoden als Carlos Valderrama. Host Yanko ontvangt Chef Voetbal Ludo Vandewalle en reporter Jürgen Geril om te concluderen dat Frankrijk wereldkampioen wordt, er wat Cristiano Ronaldo zit in Louis van Gaal en dat er spierballengerol plaatsvindt op de bond met als inzet de nieuwe nationale selectieheer.