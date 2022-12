Wie wordt Miss België?: onze man geeft zijn top vijf

1. Emilie Vansteenkiste (21, Elewijt, student ergotherapie)

Wie anders? Emilie danst, werkt geregeld als model en is actief op Tiktok, met meer dan een half miljoen volgers. Dat vertaalt zich: ze ‘pakt’ op het scherm, ze ‘pakt’ op het podium, ze is joviaal en tegelijk erg professioneel. Ze is ook vastberaden om te winnen, het soort drive dat al-tijd helpt.

2. Claire Lansenebre (24, Knokke-Heist, kok)

Met een Filipijnse moeder en Amerikaanse vader is Claire een en al wereldsheid. Ze kaapt alvast de prijs voor de mooiste lach en ze is niet onervaren: in 2014 werd ze Miss Teen Philippines (Central Visayas) en ze acteerde er ook twee jaar lang.

Claire Lansenebre — © Kevin Swijsen

3. Silva Hakobyan (25, Quaregnon, administratief medewerker)

Wie aanvankelijk geen rekening hield met Silva – die werd geboren in Armenië en er tot haar zevende woonde – moest na de gala-avond in Egypte bijsturen: ze pakte met een vingerknip het hele amfitheater en alle hotelgasten in. Ze was eerder al aan de slag als model, en dat is er aan te zien.

Silva Hakobyan — © Kevin Swijsen

4. Kessia-Simão Viera(21, Verviers, student international business)

“I’m a star”, riep ze uit – met een knipoog, maar niet heus – voor een talrijk publiek in het hotel in Sharm-el-Sheikh. Dat klopt: Kessia-Simão – met Congolees-Angolese roots én vertrouwd met defileren – is zó geestig en innemend dat ze zelfs een zak cement kan charmeren.

Kessia-Simão Viera — © Kevin Swijsen

5. Ailani Ibens (17, Antwerpen, student business & languages)

Ze is de jongste van alle kandidaten en dat uit zich onherroepelijk in een gebrek aan ervaring. En tóch weet de half-Marokkaanse Ailani zich al moeiteloos te onderscheiden. Dat houdt de belofte in van een toekomstig succesparcours.